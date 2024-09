EUA abrem investigação sobre mais de 781 mil Jeeps por causa de fogo sob capô

(Reuters) - A Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário dos Estados Unidos (NHTSA) disse nesta segunda-feira que abriu uma investigação sobre cerca de 781.459 veículos da marca Jeep, da Stellantis, devido ao caso de fogo que ocorreu enquanto a ignição de um deles estava em posição desligada.

O departamento de Investigação de Defeitos (ODI) da NHTSA recebeu um relatório de morte e ferimentos e vários relatórios de campo alegando incidentes de incêndio no compartimento do motor em veículos Jeep Wrangler e Gladiator do ano modelo 2021-2022.

A avaliação preliminar avaliará o escopo, a frequência, a causa e as possíveis consequências do problema, informou o ODI.