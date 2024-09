Exxon desiste de comprar participação da Galp em bloco de petróleo na Namíbia, dizem fontes

A Galp também está propondo que o comprador opere o campo.

As razões para a retirada da Exxon do processo não são claras. Outras empresas continuam a engajar com a Galp na venda, disseram as fontes.

A Exxon e a Galp não quiseram comentar.

Estima-se que Mopane tenha pelo menos 10 bilhões de barris de petróleo e gás equivalente e pode ser avaliado em mais de 10 bilhões de dólares, de acordo com algumas estimativas.

O processo de venda ocorre após uma série de descobertas promissoras em alto-mar feitas pela Shell e pela TotalEnergies nos últimos anos, o que aumentou a perspectiva de o país sul-africano se tornar uma importante nação produtora de petróleo.

(Reportagem adicional de Sergio Goncalves)