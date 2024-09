Ibovespa avança puxado por Vale e Itaú; Ultrapar sobe 4%

"Atualmente, o índice opera ao redor de uma linha de tendência de alta (LTA) traçada a partir de março de 2023, com apoio positivo de médias móveis (seguidores de tendência) e elevação dos volumes transacionados, mas com osciladores (indicadores antecedentes) já desgastados."

DESTAQUES

- VALE ON subia 0,95%, com os futuros do minério de ferro na China fechando em alta e quebrando uma série de seis dias de queda. No setor de mineração e siderurgia, CSN MINERAÇÃO ON caía 3,88%, enquanto CSN ON avançava 0,86%. Analistas do Itaú BBA cortaram a recomendação de CSN Mineração para "underperform", enquanto elevaram a de CSN para "market perform". GERDAU PN ganhava 2,09% e USIMINAS PNA cedia 1,5%.

- PETROBRAS PN avançava 0,56%, encontrando suporte na alta dos preços do petróleo, que se recuperavam no exterior após sequência de quedas Na última sexta-feira. A Reuters também noticiou que a Petrobras lançou uma licitação para o afretamento de até 10 navios de médio porte, tipo OSRV, que poderão somar contratos de até um 1 bilhão de dólares.

- ITAÚ UNIBANCO PN registrava elevação de 1,03%, acompanhado por BRADESCO PN, em alta de 0,64%, e BANCO DO BRASIL ON, com acréscimo de 0,52%, enquanto SANTANDER BRASIL UNIT perdia 0,19%.

- ULTRAPAR ON ganhava 4%, em meio a análises sobre o Investor Day do conglomerado na última sexta-feira. "Nossa tese de que o valor da empresa está na sua capacidade de gerar retornos em longo prazo por meio da alocação de capital foi o cerne da mensagem, e continuamos positivos em relação ao nome", afirmou o UBS BB, que reiterou recomendação de compra para a ação, mas cortou o preço-alvo de 33 para 32 reais.