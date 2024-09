Ibovespa tem alta discreta amparada em Petrobras; Azul recua

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou com elevação de 0,97%, acompanhado por BRADESCO PN, em alta de 0,32%, e BANCO DO BRASIL ON, com acréscimo de 1,25%, enquanto SANTANDER BRASIL UNIT encerrou com ganho de 0,1%.

- VALE ON terminou estável, com os futuros do minério de ferro na China fechando em alta e quebrando uma série de seis dias de queda.

- AZUL PN caiu 8,33%, renovando mínima histórica intradia a 4,02 reais no pior momento da sessão. A companhia reiterou na sexta-feira que está explorando diversas modalidades de negócio para otimizar a sua estrutura de capital e que está analisando outras formas de captação de recursos por meio do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) e utilizando a Azul Cargo como garantia, no valor de até 800 milhões de dólares.

- CSN MINERAÇÃO ON caiu 4,37%, enquanto CSN ON cedeu 1,12%. Analistas do Itaú BBA cortaram a recomendação de CSN Mineração para "underperform", enquanto elevaram a de CSN para "market perform".

- GERDAU PN valorizou-se 1,82%, com analistas do Bank of America reiterando "compra" para a ação e elevando preço-alvo de 25 para 26 reais. O BofA cortou o preço-alvo de CSN de 14 para 11,50 reais e o de Usiminas de 6 para 5,50 reais. USIMINAS PNA recuou 2,5%.

- MRV&CO ON subiu 2,66%, descolada do índice do setor imobiliário, que fechou com variação negativa de 0,18%. Analistas do BTG Pactual reiteraram recomendação de "compra" para a ação, com preço-alvo de 17 reais, após encontro com executivos da construtora sobre as perspectivas da empresa.