Índice chinês atinge mínima de 7 meses; ações de Hong Kong recuam

XANGAI (Reuters) - O índices acionários da China recuaram mais de 1% nesta segunda-feira, com um deles atingindo a mínima de sete meses, à medida que dados fracos sobre inflação no país asiático aprofundavam as preocupações econômicas, enquanto as ações de Hong Kong caíram em meio a uma aversão ao risco na região.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou em queda de 1,19%, atingindo o nível mais baixo desde o início de fevereiro. O índice de Xangai teve baixa de 1,06%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 1,42%.

Dados mostraram que a alta do índice de preços ao consumidor da China acelerou em agosto, atingindo o ritmo mais forte em meio ano com o avanço dos preços dos alimentos por questões climáticas, mas ficou aquém das expectativas do mercado. A deflação dos preços ao produtor piorou, refletindo a tendência subjacente de uma economia em dificuldades.