Índice Getnet mostra alta de 3,1% nas vendas no varejo brasileiro em agosto na base anual

(Reuters) - As vendas no varejo brasileiro em agosto cresceram 3,1% em relação ao mesmo período do ano passado, conforme o indicador IGet, desenvolvido pelo Departamento Econômico do Santander no Brasil em parceria com a Getnet, empresa de pagamentos do grupo espanhol.

Quando excluídas as vendas de materiais de construção e partes e peças automotivas (IGet Restrito), houve acréscimo de apenas 0,5% ano a ano.

Na comparação mensal, o IGet ampliado mostrou acréscimo de 0,1%, enquanto o restrito apurou aumento de 0,7%.