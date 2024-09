Preços ao consumidor na China sobem em agosto, mas inflação ao produtor permanece em deflação

O índice de preços ao consumidor subiu 0,6% no mês passado em relação ao ano anterior, contra um aumento de 0,5% em julho, mostraram dados do Escritório Nacional de Estatísticas nesta segunda-feira, abaixo do aumento de 0,7% previsto em uma pesquisa da Reuters com economistas.

O clima extremo deste verão, desde enchentes até calor escaldante, elevou os preços dos produtos agrícolas, contribuindo para uma inflação mais rápida.

"O índice mais alto em agosto foi devido às altas temperaturas e ao clima chuvoso", disse o estatístico do escritório Dong Lijuan em um comunicado.

Os preços dos alimentos aumentaram 2,8% em agosto sobre o ano anterior, em comparação com estabilidade em julho, enquanto a inflação não-alimentar foi de 0,2%, diminuindo em relação aos 0,7% de julho.

"Mas a recuperação foi mais branda do que o esperado e pouco fez para aliviar as preocupações com uma deflação. Grande parte da melhora foi devido à reflação dos alimentos, que é suscetível a condições climáticas instáveis e mudanças de capacidade", disse Junyu Tan, economista da Coface.

O núcleo da inflação, excluindo os preços voláteis dos alimentos e dos combustíveis, foi de 0,3% em agosto - o menor valor em quase três anos e meio - abaixo dos 0,4% registrados em julho.