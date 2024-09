Tarifas de importação tendem a atingir mais os pobres, diz OMC

Os Estados Unidos estão preparados para aumentar tarifas sobre uma série de importações chinesas, incluindo a quadruplicação da taxa para veículos elétricos. O Canadá igualou a taxa de veículos elétricos dos EUA e a União Europeia introduziu suas próprias taxas para o produto.

A China respondeu com investigações sobre as importações de laticínios, carne suína e conhaque da União Europeia e canola do Canadá.

O candidato à Presidência dos EUA, Donald Trump, propôs uma tarifa de 10% sobre todas as importações e uma taxa mais alta para as da China.

O relatório da OMC afirma que, de modo geral, famílias de baixa renda geralmente enfrentam um ônus maior de tarifas mais altas.

Nos Estados Unidos, os bens de consumo da China que agora estão isentos de tarifas de importação são predominantemente enviados para regiões de baixa renda, beneficiando as famílias mais pobres.

As famílias mais ricas consomem uma parcela maior das importações de economias de alta renda, segundo o relatório da OMC.