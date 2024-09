Wall St avança com otimismo sobre pouso suave e foco em dados de inflação

As principais ações de chips, que também sofreram fortes vendas na semana passada, recuperavam algum terreno, com o Philadelphia Semiconductor Index subindo 1,8% após queda de mais de 4% na sexta-feira.

Dez dos 11 principais setores do S&P 500 eram negociados em alta, com os setores de consumo discricionário e de tecnologia da informação subindo mais de 1% cada.

Os mercados globais foram abalados na semana passada uma vez que a incerteza sobre a saúde da economia dos EUA se espalhou por todos os ativos, adicionando combustível a um período já volátil em que os investidores estão enfrentando uma mudança na política monetária do Federal Reserve e preocupações com avaliações exageradas.

Os dados de emprego de agosto na sexta-feira mais fracos do que o esperado estimularam as preocupações com o crescimento econômico, levando o Nasdaq à sua pior semana desde janeiro de 2022, enquanto o S&P 500 teve a queda semanal mais acentuada desde março de 2023.

Os mercados estarão diretamente focados nos dados de preços ao consumidor dos EUA na quarta-feira, que deverão mostrar uma moderação na inflação geral em agosto para 2,6% na base anual, enquanto que na comparação mensal deverá permanecer em 0,2%.

O Dow Jones subia 1,12%, a 40.797,26 pontos. O S&P 500 tinha alta de 1,11%, a 5.468,46 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 1,27%, a 16.902,24 pontos.