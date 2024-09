Presidente da Airbus mostra otimismo sobre nova tecnologia de motores

Em julho, o maior fabricante de aviões do mundo emitiu um alerta de previsão de resultados que reduziu meta de entregas de aviões em 30 unidades, para 770 aeronaves, culpando problemas na cadeia de suprimentos. Os problemas incluem itens como motores e interiores de cabine.

De propriedade conjunta da GE Aerospace e da francesa Safran, a CFM é a maior fabricante de motores a jato do mundo em termos de volume de motores vendidos. Os motores LEAP equipam todos os jatos Boeing 737 MAX e cerca de metade dos rivais A320neos produzidos pela Airbus, onde competem por contratos com companhias aéreas com a Pratt & Whitney.

O presidente-executivo da GE Aerospace, Larry Culp, disse que a empresa estava trabalhando em estreita colaboração com seus 15 principais fornecedores, onde se localiza a maior parte da escassez.

"Fizemos um tremendo progresso nos últimos seis meses, entrando nessas instalações e ajudando-os a identificar e eliminar as restrições", disse ele na conferência.

A CFM, que este mês comemora seu 50º aniversário, está testando um conjunto de tecnologias que poderia resultar em um motor de rotor aberto, cujo ventilador principal seria maior e mais visível para captar mais ar e queimar 20% menos combustível.

Fontes do setor dizem que a Boeing está menos entusiasmada com a viabilidade de curto prazo de aspectos das tecnologias do chamado demonstrador RISE da CFM, e a Aviation Week informou recentemente que a Boeing estava se inclinando para um formato de motor mais tradicional.