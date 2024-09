UE reduzirá tarifas propostas para Tesla e alguns veículos elétricos da China

Essas tarifas se somam ao tributo de importação padrão de 10% da UE para automóveis.

A Comissão Europeia, que está conduzindo a investigação, não quis comentar. A Tesla não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

No mês passado, a UE apresentou sua proposta inicial para as tarifas, estabelecendo uma taxa separada de 9% para os veículos elétricos da Tesla, uma redução acentuada em relação à tarifa mais alta que será aplicada a todas as empresas que cooperarem - agora fixada em 20,7%.

Essa tarifa deverá ser aplicada a determinadas montadoras chinesas, como Chery, Great Wall Motor Co e NIO, e a várias joint ventures entre empresas chinesas e montadoras da UE.

A China e as empresas afetadas tiveram 10 dias para enviar seus comentários e a Comissão os levou em consideração para estabelecer taxas tarifárias revisadas.

As tarifas finais propostas estarão sujeitas à votação dos 27 membros da UE. Elas serão implementadas a menos que uma maioria qualificada de 15 membros da UE, representando 65% da população da UE, vote contra.