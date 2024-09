Volkswagen elimina garantias de emprego e abre caminho para demissões em massa

Os problemas da Volkswagen ocorrem em um momento de incerteza econômica, com crescimento fraco, preços de energia mais altos e questões sobre os laços comerciais com o lucrativo mercado chinês que estão testando o modelo alemão de relações industriais consensuais.

Se as duas partes não chegarem a um acordo até junho próximo, os acordos trabalhistas em vigor antes de 1994 entrarão em vigor - o que, de acordo com o que a chefe do conselho de trabalhadores, Daniela Cavallo, descreveu aos trabalhadores como uma "consequência maluca" - resultando em um aumento salarial para os funcionários das seis fábricas.

Os componentes salariais adicionais no acordo trabalhista anterior a 1994 incluíam um bônus de Natal, pagamento adicional de férias e bônus mais altos para horas extras, de acordo com um artigo publicado no jornal interno do conselho de trabalhadores.

Entretanto, as demissões em massa por motivos operacionais também seriam possíveis pela primeira vez em décadas.

"Um compromisso negociado é realmente necessário. Caso contrário, a VW poderá avançar com demissões em massa a partir do verão de 2025 (meados de 2025), mas ao mesmo tempo enfrentará imediatamente enormes aumentos de custos para todos os que permanecerem", disse o conselho de trabalhadores em seu artigo.