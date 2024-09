AWS investirá R$10 bi para expandir infraestrutura em data centers no Brasil

"Temos uma longa história de compromisso com o Brasil, e esse novo investimento na infraestrutura e conectividade de nuvem reforça nossa crença no país", afirmou Cleber Morais, diretor geral da AWS no Brasil.

A região América do Sul (São Paulo) foi a oitava lançada pela AWS no mundo. A infraestrutura foi inaugurada com três Zonas de Disponibilidade em 2011,

A infraestrutura local da AWS no Brasil também inclui pontos de presença em Fortaleza e Rio de Janeiro, bem como caches regionais de borda em São Paulo.

Mais cedo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou uma linha de crédito de 2 bilhões de reais para investimento em data centers no país.

(Por Paula Arend Laier e Andre Romani)