BofA corta recomendação de B3 para "neutra"

(Reuters) - As ações da B3 chegaram a cair quase 5% nesta quarta-feira, tocando uma mínima intradia de cerca de um mês, tendo como pano de fundo relatório do Bank of America rebaixando a recomendação dos papéis para "neutra".

Os analistas Mario Pierry e Antonio Ruette reduziram suas previsões para os lucros, bem como preço-alvo dos papéis de 14 para 13 reais, para refletir previsão de volumes menores nas negociações de ações, uma vez que os economistas do BofA agora esperam um ciclo de aperto monetário no Brasil.

Eles agora esperam lucro líquido recorrente de 4,741 bilhões de reais em 2024, de 4,981 bilhões de reais em 2025 e de 5,433 bilhões de reais em 2026. Antes, previam 4,764 bilhões, 5,180 bilhões e 5,654 bilhões de reais, respectivamente.