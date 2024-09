Dólar recua em meio à perspectiva de alta na Selic e recuperação de commodities

No entanto, alguns fatores externos impediam o real de obter ganhos maiores frente ao dólar, à medida que os mercados globais avaliavam dados do núcleo de inflação dos EUA que vieram acima do esperado, reforçando a perspectiva de um afrouxamento monetário gradual no Federal Reserve a partir deste mês.

O Departamento de Trabalho informou que o núcleo do índice de preços ao consumidor teve alta de 0,3% em agosto na base mensal, ligeiramente acima dos 0,2% esperados por economistas consultados pela Reuters, ante avanço de 0,2% em julho. Em 12 meses, o núcleo do índice atingiu 3,2%, inalterado em relação ao mês anterior.

O resultado coloca em dúvida a visão difundida nos últimos meses de que a inflação nos EUA está sob controle e desacelerando gradualmente para a meta de 2% Fed, o que permitiria uma mudança no foco do banco central dos EUA para o esfriamento do mercado de trabalho.

Apesar da preocupação com a situação do emprego nos EUA os números de inflação desta quarta-feira consolidavam as apostas de um afrouxamento gradual por parte do Fed.

"O dado acaba consolidando a ideia de que um corte de juros de 50 pontos-base pelo Fed é muito improvável", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

"Isso deve mostrar que ainda há tempo para se fazer ajustes graduais da trajetória dos juros no país, e com isso consolida a ideia de que os juros não vão cair tão rápido quanto alguns temiam" completou.