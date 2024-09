Taxas de juros curtas sobem e longas caem no Brasil após dados de inflação nos EUA

Em reação, as taxas dos Treasuries de curto prazo subiram, com investidores reduzindo apostas de corte de 50 pontos-base dos juros norte-americanos na próxima semana. Este movimento foi acompanhado pela parte curta da curva brasileira.

“O rendimento do Treasury sobe e impacta esta ponta mais curta (da curva brasileira). Isso acaba ancorando também a ponta longa da curva, que cai”, avaliou durante a tarde Vitor Oliveira, sócio da One Investimentos. “Se você controla mais a inflação agora, você também ancora mais os vértices no meio da curva e no longo prazo”, acrescentou.

Apesar da movimentação no trecho curto, a curva seguiu precificando chances majoritárias de alta na próxima semana de apenas 25 pontos-base da taxa Selic, hoje em 10,50% ao ano.

Perto do fechamento a curva brasileira precificava 91% de probabilidade de alta de 25 pontos-base da Selic e 9% de chance de aumento de 50 pontos-base. Na terça-feira os percentuais estavam em 96% e 4%, respectivamente.

Pela manhã, o mercado observou ainda dados sobre o avanço inesperado do setor de serviços brasileiro em julho. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de serviços cresceu 1,2% em julho sobre junho, ante expectativa em pesquisa da Reuters de recuo de 0,1%.

Uma das percepções no mercado foi de que o avanço do setor de serviços sugere pressões inflacionárias que, no limite, podem corroborar uma política monetária mais rígida por parte do Banco Central.