Startup Beep Saúde se torna lucrativa, e levanta mais R$100 mi

Em 2022, a startup teve que demitir parte dos funcionários e renegociar acordos com fornecedores, disse Corteze.

A Beep também tem como acionistas o CZI, veículo de investimento filantrópico que o bilionário Mark Zuckerberg fundou com sua esposa, Priscilla Chan, além de nomes como a gestora brasileira focada em saúde DNA Capital e um veículo de investimentos do Bradesco.

Dos quase 50 unicórnios -- nome dado a startups com avaliação de ao menos 1 bilhão de dólares (cerca de 5,6 bilhões de reais no câmbio atual) -- que nasceram na América Latina, incluindo mais de 20 no Brasil, nenhum é do setor de saúde, segundo levantamento da fintech Distrito.

(Por André Romani em São Paulo; reportagem adicional de Peter Henderson em Oakland, Estados Unidos)