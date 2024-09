Variação cambial impacta inflação após seis meses, avalia Fazenda

"A maior resiliência da inflação a variações cambiais é compatível com um setor real que, nos últimos dez anos, contou com maiores estoques ou com melhor acesso à proteção cambial, seja pelo aumento nas receitas em dólar, seja pelo maior acesso a mecanismos de hedge financeiro", disse em nota.

Para a SPE, o aumento da competição internacional na produção de bens e o maior acesso a produtos de mercados distintos também podem explicar essa mudança na dinâmica do repasse do câmbio à inflação.

O ministério incorporou essas estimativas ao projetar uma inflação de 4,25% neste ano, com a desvalorização do real contribuindo para uma alta de 0,16 ponto percentual no índice de preços do ano.

A pasta afirmou que de 2023 a março de 2024 houve dinâmica favorável da cotação do real, mas a moeda brasileira passou a reagir fortemente a partir de abril ao cenário externo, com alterações nas projeções para o nível de juros nos Estados Unidos.

No ambiente doméstico, a SPE vê impacto de "mudanças nas perspectivas para as políticas fiscal e monetária devido a ruídos de comunicação", citando a flexibilização de metas para as contas públicas e divergências entre diretores do Banco Central em maio.

"Esse quadro de depreciação do real apenas passou a se reverter quando incertezas relacionadas ao rumo da política monetária norte-americana diminuíram", disse a SPE, citando também uma melhora nas perspectivas de mercado após o anúncio de contenção de verba pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva.