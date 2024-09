Dinamarquesa DSV criará gigante global de logística com aquisição de US$15,9 bi

O diretor financeiro da DSV, Michael Ebbe, disse à Reuters que a empresa planeja demitir entre 1.600 e 1.900 pessoas da força de trabalho alemã da Schenker, que é de 15 mil funcionários, mas enfatizou que, com investimentos de 1 bilhão de euros planejados na Alemanha, o grupo combinado terá mais funcionários na Alemanha daqui a cinco anos do que a Schenker e a DSV têm hoje juntas.

O acordo, sujeito à aprovação regulatória e ministerial alemã, bem como do conselho de supervisão da Deutsche Bahn, deverá ser concluído no segundo trimestre do próximo ano.