Atividade econômica do Brasil contrai menos do que o esperado em julho, aponta BC

O resultado marcou uma forte perda de força em relação ao avanço de 1,4% de junho, mas ainda assim foi melhor do que a expectativa em pesquisa da Reuters de queda de 0,9%, dando continuidade às leituras recentes acima das expectativas.

Os dados do BC mostram ainda que, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o IBC-Br teve alta de 5,3% em julho, enquanto no acumulado em 12 meses passou a um avanço de 2,0%, de acordo com números observados.

O PIB do Brasil começou o ano retornando ao crescimento no primeiro trimestre e superou as expectativas nos três meses seguintes, de acordo com os dados do IBGE. No segundo trimestre, o PIB cresceu 1,4% mesmo diante dos impactos das fortes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul no final de abril e em maio, afetando safras agrícolas, indústrias e a logística.

Esse resultado levou a uma série de revisões para cima nas projeções anuais, alimentando as apostas de que o Banco Central iniciará um ciclo de aperto monetário para conter as pressões inflacionárias quando se reunir para deliberar sobre a taxa de juros na próxima semana. A atividade vem sendo sustentada principalmente pela força do mercado de trabalho, que alimenta a demanda.

Em julho, tanto as vendas no varejo quanto o setor de serviços apresentaram bom desempenho, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As vendas varejistas voltaram a crescer, a uma taxa de 0,6%, enquanto o volume de serviços surpreendeu com ganho de 1,2% sobre junho.

No entanto, a produção industrial foi destaque negativo ao recuar 1,4% sobre junho, também de acordo com o IBGE, uma queda maior do que a esperada.