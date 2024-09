BCE deve continuar cortando juros gradualmente, diz economista-chefe

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu deve continuar cortando as taxas de juros gradualmente, mas não precisa definir um cronograma uma vez que as condições podem mudar entre os movimentos, disse o economista-chefe do BCE, Philip Lane, em um discurso nesta segunda-feira.

"Uma abordagem gradual para reduzir a restrição será apropriada se os dados estiverem em linha com a projeção básica", disse Lane em Luxemburgo. "Devemos manter as opções sobre a velocidade do ajuste."

Ele argumentou que o BCE pode precisar acelerar os cortes se a economia vacilar ou a desinflação acelerar, mas o banco teria que desacelerar o ritmo em caso de surpresas na direção oposta.