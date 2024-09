Dólar tem baixa firme sob influência externa e se reaproxima de R$5,50

Às 17h25, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,98%, a 5,5190 reais na venda.

No fim de semana a China informou que sua produção industrial em agosto aumentou 4,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior, o menor crescimento desde março. O número ficou abaixo da expectativa de crescimento de 4,8% em agosto, conforme pesquisa da Reuters com 37 analistas.

Já as vendas no varejo chinês subiram 2,1% em agosto, desacelerando ante o aumento de 2,7% em julho. Analistas esperavam que as vendas no varejo crescessem 2,5%.

Em outro dado do fim de semana, a China informou que os preços de imóveis novos caíram 5,3% em agosto até o mesmo mês do ano anterior -- o ritmo mais rápido de queda em mais de nove anos.

Os números reforçaram a percepção de que a economia chinesa segue com dificuldades para reacelerar, o que impacta diretamente as divisas de exportadores de commodities, como o real brasileiro.

No exterior, a queda do dólar era quase generalizada ante as demais divisas, em um dia de baixa também para os rendimentos dos Treasuries, em meio à percepção de que o Federal Reserve poderá cortar os juros em 50 pontos-base na próxima quarta-feira, e não em apenas 25 pontos-base.