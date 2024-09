STOXX 600 fecha no pico de 2 semanas antes de decisão do Fed

O índice de referência da Espanha saltou e atingiu seu nível mais alto em mais de nove anos.

O setor de varejo liderou os ganhos entre os demais do STOXX 600, com uma alta de 2,8%, impulsionado por um salto de 11,2% da Kingfisher, depois que a proprietária da B&Q e da Castorama elevou o limite inferior de sua perspectiva de lucro anual.

A Ryanair ganhou 6,1%, depois que o presidente-executivo Michael O'Leary disse à Reuters que a companhia aérea tem visto um melhor impulso nas reservas desde o mês passado e menos necessidade de cortar preços. Ele acrescentou que o lucro anual provavelmente será um pouco menor do que no ano passado, mas continuará "muito forte".

O setor de viagens e lazer, que engloba a maioria das companhias aéreas da Europa, avançou 2,2%.

Investidores estarão diretamente focados na decisão do Fed na quarta-feira, com os mercados agora precificando uma chance de 61% de que o banco central dos EUA possa reduzir os juros em 50 pontos-base, em comparação com uma chance de 34% observada uma semana antes, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

"Se o Fed não iniciar seu ciclo de flexibilização com 50 pontos-base, certamente um movimento de 25 pontos-base será envolvido por um tom brando e oferecerá ao Fed a flexibilidade e o gradualismo caso a inflação permaneça ligeiramente elevada", disse Quincy Krosby, estrategista-chefe global da LPL Financial.