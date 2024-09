Ações da China fecham em alta com impulso de setor imobiliário

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em alta nesta quarta-feira, quando o mercado acionário reabriu após feriado, com os ganhos nos setores imobiliário e financeiro compensando as perdas nas ações relacionadas ao consumo.

O mercado de Hong Kong ficou fechado por causa de um feriado.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,49%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,37%.