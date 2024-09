Ibovespa fecha em queda com Petrobras em dia de corte de juros nos EUA

Em Wall Street, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, fechou em baixa de 0,29%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos EUA marcava 3,7019% no final da tarde, de 3,642% na véspera.

Investidores do mercado brasileiro encerraram as negociações no aguardo do desfecho da reunião do Banco Central no país, que divulga a decisão sobre a Selic também nesta quarta-feira, com as apostas neste caso principalmente na alta de 0,25 ponto, sobre os atuais 10,50%.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN cedeu 2,4%, em meio à fraqueza dos preços do petróleo no exterior, com o barril de Brent, usado como referência pela estatal, fechando em baixa de 0,07% nesta sessão, ampliando a perda em setembro para cerca de 6,5%. Com tal desempenho e após performances negativas no acumulado dos dois últimos meses, agentes financeiros começam a mensurar os riscos de a estatal anunciar um corte nos preços dos combustíveis. Em comunicado nesta quarta-feira, a Petrobras afirmou que não há uma decisão sobre redução de preços.

- VALE ON recuou 1,17%, afetada pelo declínio dos futuros do minério de ferro na China após dois dias sem negociação dos contratos naquele país. O vencimento mais líquido na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações diurnas com um tombo de mais de 4%. CSN MINERAÇÃO ON encerrou os negócios cotada em baixa de 8,26%.

- ITAÚ UNIBANCO PN caiu 0,57%, em dia negativo para todos os bancos do Ibovespa.