Ibovespa recua pressionado por commodities antes de Fed; Braskem dispara

DESTAQUES

- VALE ON recuava 1,19%, afetada pelo declínio dos futuros do minério de ferro na China após dois dias sem negociação dos contratos naquele país. O vencimento mais líquido na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações diurnas com um tombo de mais de 4%. CSN MINERAÇÃO ON perdia 4,93%.

- PETROBRAS PN cedia 1,11%, em meio ao declínio dos preços do petróleo no exterior, com o barril de Brent, usado como referência pela estatal, em baixa de 0,61%.

- ITAÚ UNIBANCO PN recuava 0,16%, em dia negativo para bancos do Ibovespa.

- BRASKEM PNA disparava 7,73%, tendo no radar relatório do UBS BB elevando a recomendação das ações para "compra". A companhia também divulgou na véspera que, após questionamento, a Novonor afirmou que não houve qualquer evolução nas discussões envolvendo a venda da sua participação na Braskem, enquanto a Petrobras disse não haver qualquer decisão sobre o tema. O comunicado respondeu à nota do colunista Lauro Jardim, de O Globo, de que bancos credores estudam criar um fundo no qual os créditos seriam convertidos em ações.

- AZUL PN avançava 4,64%, mantendo a valorização desde a última sexta-feira, após a Reuters noticiar que a companhia está perto de fechar acordo com arrendadores de aviões, envolvendo a troca de dívida por ações. A companhia confirmou no domingo negociação com os arrendadores.