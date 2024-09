Lula diz que economia brasileira vai crescer acima de 3,5% este ano

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que a economia brasileira vai crescer ao menos 3,5% este ano, acima das mais recentes estimativas do mercado e do próprio governo.

"A economia vai crescer acima de 3%, e vai chegar acima de 3,5%", disse Lula em discurso durante cerimônia de sanção da Lei Geral do Turismo, no Palácio do Planalto.

Analistas consultados pelo Banco Central na mais recente pesquisa Focus estimaram projeção de crescimento de 2,96% do PIB brasileiro neste ano.