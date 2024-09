Wall St oscila pouco sob expectativa de primeiro corte de juros do Fed em quatro anos

Nove dos 11 setores do S&P 500 eram negociados perto da estabilidade, embora os de energia e industrial subissem 0,3% cada.

O S&P 500 e o Dow Jones se recuperaram de fortes quedas no início de agosto e estão sendo negociados um pouco abaixo de suas máximas recordes antes da decisão do Fed, a ser anunciada às 15h (horário de Brasília).

Os indicadores econômicos do último mês foram relativamente mistos, deixando os investidores nervosos antes da decisão menos previsível do Fed em anos.

Após comentários feitos recentemente por ex-membros e autoridades atuais do Fed, operadores estão agora precificando 59% de chance de uma redução de 50 pontos-base, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

As apostas em um corte de 25 pontos caíram para 41%, de 86% há uma semana. Investidores também estarão atentos aos comentários do chair do Fed, Jerome Powell, às 15h30, para avaliar a posição do banco central dos EUA em relação à economia e as perspectivas de novos cortes.

"É a primeira reunião em algum tempo em que não há 100% de consenso sobre se será um corte (de 25 pontos) ou dois", disse Mike Dickson, chefe de pesquisa em estratégias quantitativas da Horizon Investments.