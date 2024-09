Wall St sobe na abertura após Fed iniciar ciclo de afrouxamento

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street saltavam na abertura desta quinta-feira, com o S&P 500 registrando um recorde intradiário, depois que o Federal Reserve iniciou seu ciclo de afrouxamento monetário com uma redução de 0,5 ponto percentual e previu que mais cortes estão no horizonte.

O Dow Jones subia 1,13% na abertura, para 41.972,56 pontos. O S&P 500 avançava 1,50%, a 5.702,63 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 2,32%, para 17.980,891 pontos.

(Reportagem de Johann M Cherian em Bengaluru)