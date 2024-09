Dólar sobe mais de 1% com ajustes internos e força no exterior

Com isso, a maior parte da força da moeda norte-americana no exterior vinha de sua relação com o iene. O dólar tinha alta de 1,1% frente à moeda japonesa, a 144,19.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,24%, a 100,910.

"A euforia pós-Fed está se esgotando, especialmente em relação aos ativos de risco que haviam se valorizado após a Super Quarta. De qualquer forma, acreditamos que um cenário global mais construtivo e o maior diferencial de juros serão cruciais para determinar que o caminho de menor resistência do dólar é para baixo", disse Eduardo Moutinho, analista de mercados do Ebury Bank

Em mercados emergentes, o dólar ainda era favorecido por preços de commodities mais fracos nesta sessão, incluindo minério de ferro e petróleo, o que prejudica países exportadores de matérias-primas, como o Brasil.

As commodities têm sofrido com a contínua piora nas perspectivas econômicas da China, maior importador de matérias-primas do planeta, que enfrenta uma crise de demanda doméstica.

O dólar subia frente ao peso mexicano e ao peso colombiano e se mantinha estável ante o rand sul-africano.