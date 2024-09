Wall Street recua com cautela após ganhos impulsionados por corte do Fed

Oito dos 11 setores do S&P 500 tinham queda. As ações de megacaps estavam mistas. Alphabet e Apple ganhavam mais de 0,5% cada, enquanto a Tesla recuava 1,9%.

O S&P 500 e o Dow Jones fecharam em níveis históricos de alta na quinta-feira, com o Dow Jones superando os 42.000 pontos. O S&P 500 deve contrariar a tendência histórica de setembro, que normalmente é um mês fraco para Wall Street.

O apetite por risco foi impulsionado nesta semana pelo início do afrouxamento monetário no Fed com um corte de 50 pontos-base, com a garantia de que mais reduções estão a caminho. O banco central dos EUA também projetou um período de crescimento econômico estável e baixos níveis de desemprego e inflação.

"O (impulso do) Fed acabou. O resto do mundo decidiu comprar o mercado dos EUA... agora acabou", disse Jay Hatfield, gerente de portfólio da InfraCap.

"A coisa mais otimista que pode acontecer depois de uma compra tão grande é um estancamento."

Operadores agora veem uma chance de 60% de um corte de 25 pontos-base em novembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, enquanto uma forte maioria de economistas em uma pesquisa da Reuters disse que o Fed cortará os juros em 25 pontos tanto em novembro quanto em dezembro.