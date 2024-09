Atividade empresarial dos EUA mantém ritmo de crescimento em setembro; pressões de preços aumentam

(Reuters) - A atividade empresarial dos Estados Unidos manteve o crescimento em setembro, mas os preços médios cobrados por bens e serviços aumentaram no ritmo mais rápido em seis meses, o que pode indicar um aumento da inflação nos próximos meses.

A S&P Global informou nesta segunda-feira que o seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto preliminar dos EUA, que acompanha os setores industrial e de serviços, teve pouca alteração, ficando em 54,4 este mês de 54,6 em agosto. Uma leitura acima de 50 indica expansão no setor privado.

A leitura de setembro está alinhada com os relatórios deste mês, incluindo as vendas no varejo, que sugeriram que a economia manteve seu impulso de crescimento no terceiro trimestre.