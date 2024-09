CMA CGM vai comprar 48% da Santos Brasil por R$6,3 bi

A empresa francesa também se comprometeu a lançar uma oferta pública de aquisição das ações remanescentes da Santos Brasil pelo mesmo preço.

A CMA CGM apresentará a oferta pública de aquisição no prazo de 30 dias após a conclusão da compra da participação, que ainda requer a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e da agência reguladora do transporte aquaviário, Antaq.

(Por Andre Romani)