Presidente do Fed de Chicago vê "muitos outros" cortes de juros à frente

"Basicamente, gostaríamos de congelar os dois lados do mandato duplo do Fed aqui mesmo", disse Goolsbee. "No entanto, as taxas estão no nível mais alto das últimas décadas. Faz sentido manter os juros assim quando se quer esfriar a economia, não quando se quer que as coisas permaneçam como estão."

Na semana passada, o Fed reduziu sua taxa básica de juros para a faixa de 4,75% a 5,00% com um corte de 0,5 ponto percentual, maior do que o habitual.

"Sinto-me confortável com um movimento inicial como esse - o corte de 50 pontos-base na taxa de juros anunciado na última quarta-feira - como uma demarcação de que estamos voltando a pensar mais sobre os dois lados do mandato", disse Goolsbee nesta segunda-feira. "Se quisermos um pouso suave, não podemos ficar atrás da curva."

Como as autoridades do Fed ganharam confiança de que a inflação está voltando para 2%, disse ele, é apropriado "pensar também nos riscos para o emprego, e não apenas na inflação... e isso provavelmente significa muito mais cortes nos juros no próximo ano".

Goolsbee vem defendendo há meses a redução da taxa de juros do Fed, que o banco central manteve estável por mais de um ano, mesmo com a queda substancial da inflação.

"O momento específico do corte inicial é menos importante do que a visão de longo prazo de que as condições são boas em ambos os lados do mandato", disse Goolsbee. "As taxas precisam cair significativamente daqui para frente para que as condições permaneçam assim."