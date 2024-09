S&P 500 e Nasdaq abrem em alta com foco em Fed e dados

(Reuters) - O índice de referência S&P 500 e o Nasdaq abriram em alta nesta segunda-feira, com os investidores mudando seu foco para comentários de autoridades do Federal Reserve e dados econômicos na semana, após a decisão do banco central de iniciar o afrouxamento monetário.

O Dow Jones caía 0,01% na abertura, para 42.060,4 pontos. O S&P 500 subia 0,16%, a 5.711,9 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,26%, para 17.994,905 pontos.

(Reportagem de Johann M Cherian em Bengaluru)