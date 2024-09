SAIBA MAIS-China implementa cortes amplos de juros e outras medidas para estimular economia

Por Summer Zhen

(Reuters) - A China anunciou uma ampla gama de medidas nesta terça-feira para estimular a economia, estabilizar o setor imobiliário e restaurar a confiança do mercado. As ações e os títulos saltaram após o anúncio.

Veja a seguir as principais medidas anunciadas em coletiva de imprensa pelo presidente do Banco do Povo da China, Pan Gongsheng, junto do ministro da Administração Nacional de Regulamentação Financeira, Li Yunze, e o presidente da Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China, Wu Qing: