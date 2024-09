Tesouro adia divulgação de indicadores mensais por conta de mobilização de servidores

BRASÍLIA (Reuters) - O Tesouro Nacional informou nesta terça-feira que vai adiar a divulgação e os comentários técnicos de indicadores mensais por conta da mobilização de servidores do órgão, que negociam com o governo melhorias salariais.

O órgão disse em nota que o Resultado do Tesouro Nacional relativo a agosto, com dados sobre receitas e despesas primárias do governo central, será apresentado no dia 3 de outubro. A previsão inicial era de divulgação no dia 27 de setembro.

Já o Relatório Mensal da Dívida, que apresenta números da dívida pública federal, foi adiado de 26 para 30 de setembro. A coletiva de imprensa sobre esse documento será feita no dia 2 de outubro.