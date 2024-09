Embraer diz que África do Sul negocia compra de cargueiro C-390

SÃO PAULO (Reuters) - A África do Sul avançou nas negociações para uma possível compra do cargueiro C-390 Millennium da Embraer, informou a fabricante brasileira de aviões nesta quarta-feira, depois de apresentar a aeronave de carga militar no país africano pela segunda vez.

A empresa expressou otimismo quanto à concretização da venda, uma vez que as autoridades sul-africanas disseram que estão avançando nas "etapas para a seleção da tão necessária" aeronave para sua Força de Defesa Nacional, afirmou a Embraer em comunicado.

A companhia brasileira não detalhou quantos cargueiros pode vender à África do Sul ou em que estágio o processo se encontra.