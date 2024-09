Haddad rebate críticas sobre fiscal e diz que governo está corrigindo maquiagem de gestões anteriores

Haddad destacou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu apoio a medidas de corte de gastos públicos. Ele ressaltou que as receitas do governo federal podem ter uma alta real superior a 9% neste ano, enquanto as despesas são travadas em um crescimento real até 2,5% por ano, segundo as regras do arcabouço.

O ministro defendeu a continuidade da revisão e uma calibragem de programas sociais para que eles mirem efetivamente o público alvo e tenham um avaliação da chamada porta de saída, além de aperfeiçoar "alguma regulação que tenha impedido a gente encontrar o equilíbrio fiscal mais rapidamente".

No evento, Haddad também afirmou que agências de classificação de risco estão revisando a nota de crédito do Brasil e que "há expectativa de que isso vá continuar acontecendo em 2025".

Nesta semana, Haddad e Lula estiveram reunidos com representantes de algumas das principais agências globais de rating. Na segunda-feira, houve um encontro com o chefe dos Serviços de Rating da Standard & Poor’s, Yann Le Pallec. No mesmo dia, Haddad e Lula se reuniram com o presidente da Moody’s Rating, Michael West.

Recentemente, Haddad disse esperar que no próximo ano o Brasil esteja a um degrau de recuperar o chamado "grau de investimento" das agências de rating.

Ele também defendeu que o Brasil tem condições de crescer acima de 2,5% anualmente na média dos quatro anos do atual mandato. Ele afirmou ainda que a inflação em 2024 será menor que a de 2023.