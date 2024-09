IPCA-15 surpreende e alta desacelera em setembro apesar de pressão de energia

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) - A alta do IPCA-15 desacelerou de forma inesperada em setembro com o alívio em Transportes compensando a pressão dos preços de energia, deixando a taxa em 12 meses mais longe do teto da meta em meio a à inquietação do Banco Central com a inflação no Brasil.

Em setembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) avançou 0,13%, conta alta de 0,19% em agosto e bem abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 0,30%.