Lula diz estar otimista e pronto para assinar acordo UE-Mercosul

No início deste mês, as delegações retomaram pela primeira vez, desde abril, as negociações presenciais do acordo. Fontes ouvidas pela Reuters à época destacaram que houve progressos significativos, especialmente em questões consideradas mais difíceis para os sul-americanos, nas áreas ambiental e de compras governamentais.

A expectativa depois da rodada de negociações é de que seja possível fechar o acordo até o final deste ano, como planeja o presidente. Um novo encontro deve acontecer no próximo mês para tentar acertar pontos pendentes.

Um grupo de 11 países da UE pediu, em carta a Van der Leyen, uma rápida conclusão do acordo, que se arrasta há 25 anos.

"É urgente garantir os progressos alcançados até agora e encerrar as negociações. Acreditamos que todos os elementos estão reunidos para permitir uma rápida conclusão das negociações até ao final de 2024", diz o documento assinado pelos primeiros-ministros de Alemanha, Espanha, Portugal, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Croácia, Estônia, Letônia, Luxemburgo e República Checa.

Uma das dificuldades que vêm sendo trabalhadas pelos negociadores é o impacto das lei antidesmatamento da União Europeia, que entra em vigor em dezembro. As restrições impostas à importação de produtos que possam ter origem em áreas que foram desmatadas atingem diretamente o Brasil. Elas vêm sendo objeto de reclamações do governo brasileiro.

Um dos receios é de que a lei acabe por afetar as cotas de importação da UE em setores que incluem carne bovina, cacau, café, soja, óleo de palma, madeira, borracha, couro, móveis e celulose.