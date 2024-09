US Steel diz que arbitragem é favorável a acordo de compra de US$14,9 bi da Nippon Steel

(Reuters) - A U.S. Steel informou nesta quarta-feira que o conselho de arbitragem, escolhido em conjunto pela siderúrgica e pelo sindicato United Steelworkers (USW) para resolver disputas entre as partes, decidiu a favor do acordo de compra de 14,9 bilhões de dólares da Nippon Steel.

O conselho de arbitragem determinou que a U.S. Steel cumpriu todas as condições da cláusula de sucessão de seu contrato básico de trabalho com o USW, segundo a empresa.

A Nippon Steel fechou o acordo para adquirir a U.S. Steel em dezembro do ano passado, superando concorrentes como Cleveland-Cliffs, ArcelorMittal e Nucor, ao pagar um prêmio significativo na expectativa de que a siderúrgica se beneficiasse do pacote de investimentos em infraestrutura do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.