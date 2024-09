Vendas de moradias novas nos EUA caem em agosto; preço médio recua

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de novas residências unifamiliares nos Estados Unidos caíram em agosto, mas as taxas de hipoteca e o preço médio das moradias tiverem queda, o que pode estimular a demanda nos próximos meses.

As vendas de moradias novas caíram 4,7%, atingindo uma taxa anual ajustada sazonalmente de 716.000 unidades no mês passado, informou o Departamento de Comércio nesta quarta-feira. O ritmo de vendas de julho foi revisado para cima, a 751.000 unidades, em comparação com as 739.000 unidades informadas anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas de casas novas, que respondem por mais de 10% das vendas de moradias nos EUA, cairiam para uma taxa de 700.000 unidades. Essas vendas são contabilizadas no momento da assinatura de um contrato, mas podem ser voláteis em uma base mensal.