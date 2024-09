Ações europeias saltam com impulso de estímulo econômico na China

As autoridades chinesas prometeram realizar "gastos fiscais necessários" para atingir a meta de crescimento econômico deste ano de 5%, fazendo as ações chinesas dispararem, com o índice CSI300 e o índice Hang Seng, de Hong Kong, subindo mais de 4%.

"Há otimismo de que a China poderá oferecer mais estímulos no futuro e, nesse caso, poderemos ver esses ganhos se manterem", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado do City Index.

Ações de luxo elevavam o índice de referência, com LVMH, Hermès, Dior, Kering e Burberry subindo entre 5% e 7%. As empresas de luxo europeias dependem muito dos gastos dos consumidores chineses.

A China também está considerando injetar até 1 trilhão de iuanes (142,39 bilhões de dólares) de capital em seus principais bancos para aumentar sua capacidade em uma tentativa de apoiar a economia.

O setor de tecnologia da Europa também contribuía para os ganhos, subindo 3,1%, uma vez que as ações de empresas europeias de semicondutores saltavam depois que a Micron Technology previu uma receita maior do que a esperada devido à demanda por inteligência artificial.

Um aumento de quase 4% no setor de recursos básicos também dava suporte, uma vez que os preços do cobre subiam. [MET/L]