Expansão da Petrobras para África não tira foco nº 1 do Brasil, diz diretora

A Petrobras avalia blocos bilionários, como um ofertado na Namíbia, dentro de uma dezena de outras possibilidades, que incluem ofertas de parcerias com petrolíferas globais, afirmou a executiva.

"A gente pode ficar com os dois. A campanha na África e aqui. Nossa prioridade número um é o Brasil... O investimento lá fora não está competindo com os recursos destinados ao Brasil", declarou a executiva, nos bastidores do congresso do setor ROG.e.

"O Atlântico Sul é um complemento", adicionou ela, em momento em que a Petrobras está preparando a atualização de seu próximo plano de investimento, que deverá ser divulgado em novembro.

No governo anterior, a estatal parou de olhar para fora das fronteiras brasileiras e ainda vendeu vários ativos no mercado interno. Enquanto no primeiro governo Lula a Petrobras teve atuação ampliada na África.

Anjos, indicada para o posto na gestão da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, que assumiu o cargo no final do primeiro semestre, reforçou que a petroleira está focada em aumentar suas reservas e buscar "boas e rentáveis oportunidades dentro e fora do país".

Em entrevista à Reuters nesta quinta-feira, a executiva reafirmou que a expansão da Petrobras para a África passa por conversas com todas as "majors" do setor de petróleo, como Exxon, Shell e TotalEnergies.