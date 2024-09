Francesa Vinci Highways vence leilão da Rota dos Cristais com oferta de deságio de 14,3%

Para o leilão desta quinta-feira, quatro grupos mostraram interesse na concessão, um a mais que a disputa realizada em abril. A Vinci venceu ofertas de fundo do BTG Pactual (deságio de 7,50%), de grupo formado pelas empresas de investimentos 4UM Investimentos e Opportunity (-9,09%) e da CCR (-1,75%), que também participou do leilão do primeiro trecho da rodovia em abril.

Com a vitória em sua primeira concessão rodoviária federal no Brasil, a Vinci passa a contar com cerca 1.100 quilômetros de rodovias administradas no país. A empresa finalizou no ano passado a compra do controle da concessionária paulista Entrevias, que opera 570 quilômetros entre o norte do Paraná e o sul de Minas Gerais. Além das rodovias, a Vinci também tem concessões de oito aeroportos no Brasil.

Para tentar atrair interesse de investidores, o governo federal dividiu a concessão da BR-040 em vários trechos.

Com, o leilão desta quinta-feira, ainda vai faltar o certame envolvendo a ligação entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro, de 218 quilômetros, que está marcado para fevereiro de 2025. A concessão da conexão até Brasília está em estudo.

"Teremos mais seis leilões até o final do ano e no primeiro semestre do ano que vem esperamos cinco novos leilões para atingirmos a marca de 35 leilões no governo Lula", afirmou o ministro dos Transportes, Renan Calheiros Filho, após o encerramento do certame desta quinta-feira.

Apenas em dezembro, o governo federal pretende fazer cinco leilões de rodovias: a chamada Rota da Celulose, no Mato Grosso do Sul; os lotes 3 e 6 de rodovias do Paraná, a ponte de São Borja, entre Rio Grande do Sul e a Argentina; e a Rota Verde, em Goiás.