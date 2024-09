ONS vai elevar escoamento de energia do Nordeste após conclusão de obra de transmissão

Por Letícia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) espera elevar até a próxima semana os limites de escoamento da energia gerada no Nordeste para o resto do país, depois da finalização de uma obra de transmissão na região, disse nesta quinta-feira o diretor de operações do órgão, Christiano Vieira.

O aumento do escoamento da energia renovável do Nordeste ocorrerá enquanto o Brasil enfrenta uma grave seca que está prejudicando a geração das hidrelétricas, principal fonte da matriz nacional, com redução da produção das grandes usinas hídricas do Norte e necessidade de maior despacho de termelétricas.