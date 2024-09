Petrobras vai "garimpar" gás e reabrir poço em Roncador com potencial para 1,7 mi m³/dia

Por Marta Nogueira e Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras quer reabrir em 2025 um poço no campo de Roncador, na Bacia de Campos, com potencial para produzir 1,7 milhão de metros cúbicos de gás natural por dia, em meio a esforços da companhia para aumentar a oferta do insumo e contribuir com redução de preços, afirmou a presidente Magda Chambriard, nesta quinta-feira.

A iniciativa, segundo a executiva, faz parte de um amplo esforço da companhia que busca ampliar a oferta de gás natural nacional, atendendo a uma demanda do governo.