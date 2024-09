Cade dá aval para Zamp operar Subway no Brasil

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou sem restrições o acordo para a Zamp desenvolver a operação de lojas da rede norte-americana de sanduíches Subway no Brasil, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira.

A Zamp, operadora brasileira de redes internacionais de fast food como Popeye's e Burger King, informou este mês sobre a assinatura do contrato para representar a marca norte-americana no país, mas o acordo ainda estava sujeito à aprovação pelo órgão regulador.

A decisão do Cade torna-se final e definitiva no prazo de 15 dias, desde que não haja nesse período manifestação pelo Tribunal do Cade ou recursos por terceiros interessados.