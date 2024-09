Wall Street sobe após dados de inflação dos EUA; small caps avançam

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta sexta-feira, com as ações de small caps tendo um desempenho superior, depois que dados de inflação moderados dos Estados Unidos aumentaram as expectativas de que o Federal Reserve possa focar somente no mercado de trabalho e continuar reduzindo os juros.

Um relatório do Departamento de Comércio mostrou que os gastos dos consumidores norte-americanos subiram de forma moderada em agosto, sugerindo que a economia manteve parte de seu sólido impulso no terceiro trimestre, enquanto as pressões inflacionárias desaceleraram.

"É um alívio ver que (a inflação) está se movendo na direção certa e esperamos que continue nessa direção", disse Joe Saluzzi, codiretor de negociação de ações da Themis Trading.